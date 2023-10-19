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深入剖析《2023 年人工智能现状报告》：AI 大语言模型和未来挑战

2023-10-19 17:04 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月19日消息: 人工智能领域年度报告作为一个重要的基准，为迅速发展的人工智能领域提供了明确的方向和洞察力。其全面的分析一直为研究人员、行业专业人员和政策制定者提供了宝贵的见解。今年的报告着重强调了大型语言模型（LLMs）领域的一些显著进展，强调了它们日益增长的影响力以及对 AI 社区的广泛影响。

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图片来自stateof.ai

GPT-4 的的主导地位

在 LLM 生态系统中，GPT-4 已经崭露头角，树立了性能和能力的新标准。它的主导地位

不仅仅归因于其规模，还归因于专有架构的创新整合和对人类反馈的强化学习的战略应用。这一组合使 GPT-4 能够超越其他模型，验证了定制架构和人工智能与机器学习之间共生关系在推动领域发展方面的潜力。

开放性辩论

人工智能社区传统上植根于协作和开放获取的文化，目前正在经历重大变革。历史上，开源伦理被视为创新的基石，培育了一个共同致力于共同目标的全球研究社区。然而，最近的发展已经促使对这些规范进行重新评估。

OpenAI 和 Meta AI，两个 AI 领域的巨头，在开放性问题上采取了不同的立场。曾经坚定支持开源的 OpenAI 已经开始表示保留意见。这一变化可以归因于商业利益和对先进 AI 模型潜在滥用的担忧。另一方面，Meta AI 定位自己为更加开放的方法的支持者，尽管有一定的保留条件，正如其 LLaMa 模型系列所证明的。

这个辩论不仅仅是哲学性的。社区倾向的方向对 AI 研究产生深远影响。更加封闭的方法可能会限制对前沿工具和研究的访问，从而潜在地抑制创新。与此相反，不受限制的访问引发了有关安全性、滥用以及 AI 的恶意应用的担忧。

安全和治理

安全问题，曾经在 AI 讨论中是一个边缘问题，现在已经成为核心问题。随着 AI 模型变得更加强大并融入关键系统，故障或滥用的潜在后果已经大幅增加。这种加剧的风险使人们更加专注于安全协议和最佳实践。

然而，建立健全的安全标准之路充满挑战。其中一个主要障碍是全球治理问题。由于 AI 是一种无国界的技术，任何有效的治理机制都需要国际合作。这进一步受到现有的地缘政治紧张局势的复杂性影响，因为各国努力平衡促进创新和确保安全的双重目标。

超越 LLMs：其他人工智能突破

尽管像 GPT-4 这样的大型语言模型（LLMs）引起了广泛关注，但有必要认识到 AI 领域广泛多样，多个领域都出现了突破。

  • 导航：先进的 AI 算法正在彻底改变导航系统，使其更准确和适应性更强。这些系统现在可以预测并适应环境中的实时变化，确保更安全和高效的出行。

  • 天气预测：AI 处理大量数据的能力已经显著改善了天气预测。预测模型现在更加准确，允许更好地准备和应对恶劣天气条件。

  • 自动驾驶汽车：自动驾驶汽车的梦想正在逐渐变为现实。增强的 AI 算法正在改善自动驾驶汽车的安全性、效率和可靠性，承诺未来道路事故将大幅减少。

  • 音乐生成：AI 也在创意领域掀起了风潮。算法现在可以作曲，推动了艺术表现的可能性，并为艺术家探索创新领域提供了工具。

这些进展的现实世界影响深远。改进的导航和天气预测系统可以拯救生命，而自动驾驶汽车有望改变城市景观，减少碳排放。在音乐领域，AI 生成的作品可以丰富我们的文化多样性，提供新的艺术表达方式。

算力：新的「石油」

在争夺 AI 霸权的竞争中，原始计算能力——常被比喻为「石油」的重要性——已经成为一个关键资源。随着 AI 模型变得越来越复杂，对高性能计算资源的需求急剧增加。

像英伟达、英特尔和 AMD 这样的科技巨头位居这场计算资源竞赛的前沿。英伟达凭借其 GPU 技术，在机器学习中的并行处理任务中发挥了关键作用。英特尔，传统上在 CPU 市场占主导地位，正在采取战略举措以增强其 AI 能力。AMD 则在 CPU 和 GPU 市场都进行了积极的创新，也是一个重要的参与者。

然而，争夺计算能力的竞赛不仅仅是技术竞赛，它具有深刻的地缘政治意义。随着各国认识到 AI 的战略重要性，越来越强调确保获得先进计算技术的重要性。例如，美国的贸易限制，促使科技公司开发出不受出口限制的芯片。这种举措强调了技术、商业和地缘政治在 AI 时代的交织关系。

对生成式 AI 的投资

生成式 AI，涵盖了可以生成图像、视频和文本等内容的技术，引起了广泛的兴趣和投资。这一领域的 AI 有望彻底改革多个行业，从娱乐和广告到软件开发和设计。

财务数据表明了其重要性。专注于生成应用的 AI 初创公司已经成功从风险投资（VC）和企业投资者那里筹集了超过 180 亿美元。这些资本的涌入强调了投资者对生成式 AI 变革潜力的信心和乐观。

生成式 AI 已经成为风险投资世界的焦点。在科技股估值普遍下降的情况下，它展示了 AI 领域的韧性和潜力。跨视频、文本和编码的应用吸引了极大的关注和投资，预示着生成技术的乐观前景。

挑战和未来之路

尽管有各种进展和乐观情绪，AI 社区面临着重大挑战，特别是在评估最新模型时。随着 AI 模型变得更加复杂和强大，传统的评估指标和基准往往显得不足够。

主要问题是稳健性。虽然许多模型在受控环境或特定任务中表现出色，但在不同条件下或暴露于不可预见的输入时，它们的性能可能会有所不同或下降。这种变化具有风险，尤其是当 AI 进入那些失败可能会产生重大后果的关键系统时。

许多 AI 社区认识到，直观的评估方法是不够的。迫切需要更严格、全面和可靠的评估方法。这些方法不仅应该评估模型的性能，还应该评估其稳健性、伦理考虑和潜在的偏见。未来之路虽然充满希望，但需要研究人员、开发者和政策制定者的共同努力，以确保 AI 的潜力得以安全和负责任地实现。

您可以在这里获取完整的报告

https://www.stateof.ai/

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