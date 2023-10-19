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Transformer一作公司Adept发布多模态大模型Fuyu-8B 80亿参数，100毫秒极速响应

2023-10-19 14:31 · 稿源：站长之家

要点:

1. Transformer一作Ashish Vaswani所在的AI公司Adept发布了Fuyu-8B，一个多模态大模型，拥有80亿参数，能够理解各种图像类型，包括照片、图表、PDF和界面UI。

2. Fuyu-8B采用了一种纯解码器Transformer架构，不使用图像编码器，支持任意图像分辨率，表现在多项任务中优于其他大型模型。

3. Adept的目标是打造一个AI Copilot，具备强大的图像理解能力，能辅助人类完成工作，如阅读网页、PPT、PDF和图表等，该公司已经完成B轮融资，估值超过10亿美元。

站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:Transformer一作Ashish Vaswani所在的AI公司Adept发布了多模态大模型Fuyu-8B。这一模型具有80亿参数，可理解各种图像类型，包括照片、图表、PDF和界面UI。

image.png

Demo试玩:

https://huggingface.co/spaces/adept/fuyu-8b-demo

不仅如此，Fuyu-8B还能以出色的速度进行图像处理，提供快速响应。与其他大型模型不同的是，它采用了一种纯解码器Transformer架构，不需要图像编码器，可以支持任意图像分辨率，从而在多项任务中表现更加出色。

Adept公司的目标是打造一个AI Copilot，这意味着大模型需要具备出色的图像理解能力，能够理解用户屏幕上的内容，帮助人类快速完成各种工作，如阅读网页、PPT、PDF和图表等。

image.png

该公司已经获得4.15亿美元的融资，并估值超过10亿美元，展现出其巨大的潜力。

这一新工作的团队由业内大佬共同创立，包括Transformer一作Ashish Vaswani、前OpenAI工程副总裁以及其他资深专业人士。他们已经在多个项目中展现出强大的技术实力，包括GPT-2、GPT-3、CLIP和DALL-E等模型的开发。

此外，Adept公司还非常注重开源工作，推出了多个开源项目，包括Persimmon-8B和Fuyu-8B。这一创新团队的目标是利用大模型的能力来提升人机合作，使得人类能更高效地完成各种任务。

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