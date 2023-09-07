报道称美国军方投资数亿美元计划发展智能无人机及AI系统

文章概要: 1. 美国国防部计划扩大无人机和自主系统机队，加入人工智能技术。 2. 国防部副部长凯瑟琳·希克斯提出发展“小型、智能、廉价”人工智能系统，以抵御威胁。 3. 计划包括加强监视设备和网络，尚不清楚具体应用的人工智能技术。

站长之家(ChinaZ.com) 9月7日 消息:美国国防部计划投资数百万美元，扩大其无人机和自主系统机队，并考虑引入更多的人工智能（AI）技术，以增强其军事能力。

国防部副部长凯瑟琳·希克斯表示，他们计划开发“小型、智能、[且]廉价”的人工智能系统，以应对来自其他国家的威胁。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

希克斯透露，计划中包括为国家的无人机和传感器网络增加更多功能，以监控其他国家的军事活动。其中一种可能的技术是一组太阳能“分布式自驱动[自主]系统吊舱”，可以提供近乎实时的信息。此外，国防部还可能研究用于后勤和国防的自主地面和天基网络。

尽管计划看似雄心勃勃，但目前尚不清楚军方具体计划在无人机和监视设备中引入哪种类型的人工智能技术。根据Politico报道，这个项目将耗资“数亿美元”，并作为未来快速推进军事技术项目的模板。

值得注意的是，美国已经拥有庞大的自主陆地、空中和海上监视无人机网络，并且多年来一直致力于开发AI驱动的武器系统。许多当前使用的技术，从GPS到自动驾驶汽车，都有其根源于由国防部管理的国防高级研究项目署（DARPA）。

这一计划的实施将进一步推动军事技术的发展，同时也引发了关于人工智能在军事领域应用的伦理和安全问题的讨论。

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