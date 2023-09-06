金山办公与阿里云达成战略合作 针对智能办公进行共创

36氪与百度宣布达成战略合作，共同推进AI技术在媒体平台和企业服务方面的创新和商业化进程。此次合作36氪将借助百度文心大模型和智能云曦灵数字人平台的卓越能力，提升内容生产效率，并推动36氪数字资讯台的智能化升级，为用户提供更及时的图文及音视频资讯内容。36氪和百度还将共同打造AI方面的培训课程，提升大众对AI技术的认知和实操能力，帮助更多企业参与并受益于人工智能的发展，赋能业务创新升级。