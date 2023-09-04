一AI研究员声称其AI有感知能力，应享有创作版权

文章概要: 1. 发明家Stephen Thaler声称他的AI DABUS具有感知能力，应该享有其创作的版权。 2. 法院驳回了Thaler的主张，认为版权需要人类创作者，AI不具备版权。 3. Thaler的法律代表Ryan Abbott主张，为鼓励AI造福人类，其创作应该可以获取专利。

站长之家（ChinaZ.com）9月4日 消息:美国一位人工智能研究员斯蒂芬·塞勒坚信，他研发的人工智能DABUS具有感知能力，DABUS是“统一感知自主引导设备”（DABUS）的缩写。

塞勒认为，DABUS创造的任何艺术或其他作品都应该受到版权保护。但法院驳回了塞勒的主张，重申版权需要人类创作者，AI不具备版权。

塞勒的法律代表瑞恩·阿博特教授则持不同观点。他认为，为鼓励人类使用AI创造像疫苗这样造福人类的东西，AI的创作同样应该可以申请专利。他主张发明者不应局限于自然人。

塞勒和阿博特正在等待英国最高法院9月对DABUS专利有效性的判决。美国联邦法院已多次驳回塞勒要求DABUS创作获得版权保护的诉求。

法院重申，版权需要人类创作者资格，AI如同动物一样不具备版权。专家也不相信塞勒关于DABUS具有感知能力的说法。

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