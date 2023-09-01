26%员工担心使用AI工具会被认为是“偷懒摸鱼”

文章概要: 1.26%的受访员工担心使用AI会被认为懒惰，20%的员工承认使用AI会感到像骗子。 2.92%的受访员工担心AI被不道德地使用。 3. 仅30%的美国知识工作者和20%的英国知识工作者称其公司有AI使用准则。

站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:生成式人工智能工具能够帮助员工处理工作流程的多个要素，包括写作、编码、组织、头脑风暴等。一项研究显示，尽管人工智能有很多好处，但许多员工由于担心人工智能会影响他们的职业道德而拒绝使用人工智能。

最近，Asana公司发布了一份题为“人工智能对工作的影响”的报告，该公司调查了包括中高层管理人员和执行人员在内的4500名受访者对工作中人工智能的看法。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

报告显示，26%的受访员工担心使用AI会被视为懒惰，而五分之一的员工承认如果使用该技术他们会感到像骗子。更令人担忧的是，高达92%的人担心AI被不道德地使用。

这三个发现都表明需要明确的AI政策，定义什么是被允许和鼓励的。

当被问及他们公司的AI政策时，仅30%的美国知识工作者和20%的英国知识工作者称，他们的公司已经建立了工作中使用AI的政策或指导方针。

尽管存在顾虑，但员工对AI在工作场所的潜力保持乐观。大多数员工（52%）认为AI将帮助他们的公司更有效地实现目标，包括61%的高管和46%的普通员工。

业界需要制定清晰的AI政策，定义允许和鼓励的内容，以减轻员工对被评判的恐惧，从而充分发挥AI的效能。

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