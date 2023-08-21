AI初创公司必有科技完成种子轮融资

站长之家（ChinaZ.com）8月21日 消息:近日，成都初创前沿AI科技公司必有科技已宣布完成了种子轮融资，新的资金将用于产品研发、人才引进和市场建设。

据官方显示，必有科技成立于2023年，是一家行业领先的专注于研究和开发前沿人工智能技术及产品的AI科技公司，总部位于四川成都。旗下biU AI是全球首个面向保险前端销售人员的革命性AI产品。

biU AI是基于大语言模型（LLM）和自然语言处理(NLP)技术，集成了广泛的保险专业知识库，目前已经收录超过10万条相关信息。

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