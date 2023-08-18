专家称：AI 将在五年内每年替代 5% 的技术岗位

本文概要: 1.人工智能（AI）将在接下来的4-5年内每年替代高达5% 的技术岗位，但同时会创造更多涉及决策和战略的高级职位。 2. AI 伦理和可持续性实践方面的角色也将需求增加。 3. 企业将逐步制定其 AI 战略，从而推动岗位职责的变化。

站长之家（ChinaZ.com）8月18日 消息:专家表示，人工智能（AI）将在接下来的4-5年内每年替代高达5% 的技术岗位。尽管基础工作将被 AI 基于自动化解决方案所取代，但技术专家预计将创造更多涉及决策和战略的高级职位。比如，AI 伦理和可持续性实践方面的角色也将增加需求。

主要自动化公司的高管表示，随着企业逐渐制定其 AI 战略，岗位职责的变化将逐渐发展。历史上，在任何行业引入突破性新技术时，总是会带来更多新的工作机会。

根据麦肯锡全球研究所6月份的一项研究，到2030年，仅在美国就可能需要大约1200万个职业转型。在营销和销售领域，将会有最大的生产力影响。它还将在客户运营、产品开发和软件开发等功能领域产生重大影响。

一家外包专家估计，每年将有大约5% 的全职岗位转变为新岗位，这些岗位将由 AI 工具取代。

技术大亨 UiPath 的联席首席执行官 Rob Enslin 表示，客户面临的主要问题之一是帮助他们找出如何减少低效率。Tech Mahindra 的首席数字官 Kunal Purohit 表示，根据具体用例，通过使用 AI 和自动化工具，公司的效率可能提高35-45%。

鉴于 IT 服务行业几十年来一直面临着不断的颠覆，Gartner 的高级总监分析师 DD Mishra 表示，可持续性咨询的需求将会增长，整体咨询服务仍然有需求。自动化企业是部分由自我学习软件代理管理和运营的商业方式，为机器客户普遍市场提供智能产品和服务，在可编程经济中运作。预计在2025-2040年之间，自动化业务将占主导地位，我们将很快感受到其影响。

Persistent Systems 的首席执行官 Sandeep Kalra 预计，AI 工具将更多地用于帮助员工而不是替代机会。他补充说，提高开发者的生产力将成为客户的重要任务。

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