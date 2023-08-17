一加李杰：不久的将来 会在一加产品上看到大模型相关应用

站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:据科创板日报报道，近日，一加中国区总裁李杰表示，一加对大模型有在关注，目前处于明确应用场景的阶段，后续会锁定几个用户场景，再匹配相应的技术方案，开展终端上的体验和应用落地。

李杰称，在不久的将来，会在一加产品上看到相关的应用。

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