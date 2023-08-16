靠谱推荐！2023 年最火爆的10个AI音乐生成工具

站长之家(ChinaZ.com) 8月16日 消息:从创造新音乐到设计专辑（或杂志）封面，人工智能已经开始对艺术作品的开发和推广产生深远影响。新的 AI 制作工具的出现可以极大地帮助独立音乐人，开辟新的探索途径并缩短制作时间。AI 音乐技术可以通过元分析生成新音乐，并通过多个神经网络探索音轨组合的模式。当这些技术获得足够的数据时，它们可以学习模仿音乐中的个人实践，并帮助创作者创作原创作品。

以下是一些最佳的基于 AI 的音乐制作工具:

Magenta Studio （V1.0）

https://magenta.tensorflow.org/studio/

谷歌发布了一个名为 Magenta Studio 的免费 AI 音乐创作工具。它是一套适用于 Windows 和 Mac 计算机的音乐制作工具，也可以作为 Ableton Live 的插件使用。借助这个工具包，你可以使用 Magenta 的神经网络将简单的旋律或琴声转化为你喜欢的任何流派的完整乐器作品。

与竞争网站相比，该网站的布局美观简洁。下载后，你可以选择五个程序:Continue 是一个音乐转换工具，可以给现有的 MIDI 文件添加新的声音。Drumify 通过假设旋律或低音来生成鼓填充音。Generate 就像音乐的随机数生成器，因为它是在数百万首歌曲的训练下进行的。Groove 通过使用 Magenta 分析鼓录音并调整节奏，创造出更加自然的 “人类” 声音。最后，还有 Interpolate，它是一个创作工具，可以创造出连接两个 MIDI 旋律音轨的声音。

WavTool

https://wavtool.com/

WavTool 是一款由人工智能驱动的程序，为音乐制作人提供了一个免费的基于网络的工作环境。该工具旨在提供高质量的音乐制作功能，包括侧链压缩、复杂合成和适应性信号路由等功能。WavTool 还具有 Conductor 功能，可以为新手提供简单的英语说明，并提供和弦建议、节拍创建和旋律生成等帮助。由于 AI 可以理解概念并提供建议，现在创作音乐变得轻而易举。

WavTool还添加了插件修改和信号路由等功能，为音乐创作提供了一套完整的工具。WavTool 是一个综合性的程序，允许用户录制、创建、制作、混音、母带处理和导出音频，无需下载、安装或更新任何额外的软件。它提供了一个简单直观的界面，无需设置或等待，并包含开始制作音乐所需的一切。每个人都可以免费、无限制地使用这个工具，并提供社交媒体选项以获取帮助和分享创意。

BOOMY

https://boomy.com/

Boomy 是一个由人工智能驱动的生成音乐平台，用户可以制作自己的歌曲并通过流媒体服务共享。该服务 “通过为用户提供一个平台来获取知识和教导他人，并在分享给世界之后从自己的音乐作品中获利，给用户带来力量。” 该服务利用复杂的 AI 算法生成和修改各种格式的音乐。预设的流派包括电子舞曲、说唱节拍、轻音乐和全球音乐，用户可以选择其中之一。

数字音频工作站可以根据用户的喜好进行调整，并提供独特的声音。与流行的流媒体平台实现 “无缝集成”，即使是业余音乐人也可以获得全球观众的关注，并通过分发选项实现利润化。Boomy 的 AI 工作方式采用 “自下而上” 的方法，从零开始训练系统生成原创作品，避免了教授版权音乐的主要障碍。

AIVA

https://www.aiva.ai/

AIVA 是一个基于人工智能的音乐创作工具，可以从头开始创建定制配乐。无论是经验丰富的音乐人还是刚刚进入视频游戏行业的人，AIVA 都能通过利用 AI 生成的音乐缩短创作者开发吸引人主题的时间。该程序为作曲家提供了各种音乐可能性，包括现代电影、电子音乐、流行音乐、环境音乐、摇滚音乐、幻想音乐、爵士音乐、海上船歌、20世纪电影音乐、探戈和受中国影响的作曲。

AIVA 提供了三种不同的定价方案，让用户根据个人、学校或企业身份选择最佳计划。Pro 计划的用户每月可下载300首音乐，音轨长度最长可达5分钟。通过 Pro 订阅，作者可以自由分发和利用自己的作品。总之，AIVA 为内容创作者和作曲家提供了一个巧妙且节省时间的解决方案，解决了原创个性化创作的问题。

Orb Producer3

https://www.orbplugins.com/orb-producer-suite/

使用 Orb Producer3，一套由人工智能驱动的插件集合，制作高质量的音乐模式和循环从未如此简单。Orb Melody、Orb Bass、Orb Arpeggio 和 Orb Synth 是该套件中的四个插件。Orb Melody 插件让你可以访问许多旋律可能性，并提供丰富的控制和自定义选项，帮助你找到适合你的音轨的理想曲调。Orb Bass 模块考虑了歌曲的整体和声，推荐最有效的低音线。

Orb Arpeggio 模块是一个强大的工具，可以创建具有各种自定义选项的独特琶音。Orb Synth 具有强大的混响、延迟和嘎吱作响的驱动力，还有两个振荡器、两个 LFO、一个放大器和一个包络。多重节奏引擎可以让你制作复杂的节奏，而 Lyrical Melodies 可以让你在一个小节中添加前奏或起始音符。链接块可以让你制作一个长的音乐作品，而 Keep Bass for Chords 可以确保和弦的低音音符保持在底部。该套件还包括数十个预设、先进的 AI 功能以及一系列的音调和调式选择。它与各种 DAW 兼容，并提供30天退款保证。

Soundful

https://soundful.com/

Soundful 是一个人工智能（AI）音乐生成平台，制作人和音乐家可以制作任意数量的歌曲并从中获利。它提供了一种全新且完全免费的方法，只需按下按钮就可以创建音乐曲目。该平台使用机器学习在各种风格中自动生成高质量音乐，包括电子舞曲、嘻哈音乐、拉丁音乐、流行音乐、R&B 音乐和雷鬼音乐。

Soundful 还提供了预制的循环、采样和歌曲结构库，供用户在创作音乐时使用灵感。它可以让人们在 Apple Music、YouTube、TikTok、Spotify 和 Amazon Music 等服务上赚取自己的音乐。用户还可以为自己的音乐生成独特的许可证并下载声道。Soundful 的定价灵活，有永久免费计划和高级订阅，为个人和商业使用解锁额外功能。

Loudly

https://www.loudly.com/

Loudly 的 AI 音乐生成器是一个使用 AI 技术让用户制作自己音乐的程序。AI 系统可以在几秒钟内生成一首新歌，用户只需选择流派和所需长度。该应用的目标是通过自动化音乐创作，帮助和改进创造过程，使用户可以更多关注视频制作或内容开发的其他方面。除了音乐生成器，Loudly 的音乐库还有许多歌曲，可以通过一次购买在各种媒体中获得一次性许可。

该网站有一个简单的搜索栏和易于导航的选项，帮助访问者找到适合他们任务的完美音乐。除了预设的播放列表，现在你还可以使用 Loudly 的 AI 推荐器获取个性化的音乐推荐。目录可在网站上查看，也可通过从 App Store 或 Google Play 下载的移动应用查看。有一个免费试用期，但之后用户必须支付每月费用才能使用所有功能。

Ecrett Music

Ecrett Music 是一个音乐创作程序，通过人工智能简化了为媒体制作人制作原创音乐的过程。它拥有简单的界面，用户不需要音乐专业知识。Ecrett Music 每月为用户提供超过500，000个独特的旋律模式。此外，用户可以提交影片并对音乐的乐器编配和结构进行调整，以查看是否适合。Ecrett Music 有三种定价方案:免费、个人和企业。个人计划每年收费一次，让订阅用户可以无限制地下载免版税音乐，用于商业项目（如 YouTube 盈利）。

企业计划的年费包括企业授权。如果你想确保正确使用 Ecrett Music，请查看《使用 Ecrett Music 的注意事项》部分。可以将音乐用于业余爱好、广告、婚礼、付费内容、游戏等。还禁止以音乐格式(即使是免费的)或通过下载链接发送或分发使用 Ecrett 制作的音乐，以及以任何可能被视为危险、性感或敌对的方式使用音乐。Ecrett Music 的开发人员团队包括音乐家、作曲家、舞者、设计师和工程师。

AI Studio

HookSounds 的 AI Studio 是一个让任何人为视频制作制作独特配乐的程序。该程序的自动化解决方案可以通过几个点击来识别适合电影的最佳伴奏，大大简化创作过程。AI Studio 的订阅用户可以访问由 AI 驱动的音乐创新的前沿。用户可以将自己的电影发送到 AI Studio，自动生成原创配乐。请记住，AI Studio 仍处于测试阶段，可能存在错误或功能限制。

用户被鼓励提供反馈以改进应用程序。该工作室旨在通过让人们快速、轻松地为视频制作开发原创音乐曲目，提高创作过程。然而，考虑到该工具目前仍处于测试阶段，应考虑其限制。总之，希望快速简便地为项目开发原创音乐曲目的视频编辑人员可以从使用 HookSounds 的 AI Studio 获得很大帮助。

TuneFlow

https://tuneflow.com/

TuneFlow 使用人工智能为音乐创作提供了一个先进的环境。它旨在帮助各种技能水平的人们以更少的麻烦制作更好的音乐。TuneFlow 的用户可以在音乐制作过程的所有阶段使用一套先进的 AI 工具。智能作曲家为用户提供预设计的旋律和伴奏轨道，以启动他们的音乐创意;智能鼓手是一个由人工智能驱动的工具，可以自动填充鼓片，提供所需的节拍风格;Ultra-Clean Source Separator 可以将混合音轨分离为单独的词汇;Voice Clone 允许用户选择和克隆声音或生成自己的声音。

TuneFlow 还提供一流的音频转录功能，可以将人声或乐器的录音转换为 MIDI 乐谱。用户可以使用 One-Click Lo-Fi 插件快速轻松地创建 lo-fi 嘻哈音乐曲目。TuneFlow 还拥有一个活跃的 AI 音乐社区，通过该平台的插件市场不断开发和分享新的 AI 模型。TuneFlow Desktop 支持 VST、VST3和 AU 插件，并提供从具备云同步功能的任何设备访问平台的功能。

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