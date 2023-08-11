人工智能被建议在放射治疗中作为辅助使用

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:在英格兰接受放射治疗的患者很可能在其治疗的一部分中使用人工智能辅助，因为英国国家卫生与护理卓越研究所（Nice）首次推荐将其用于帮助英国国民保健服务(NHS)的临床医生。

英国国家卫生与护理卓越研究所（Nice）的初步指南已批准了9项人工智能技术，用于肺部、前列腺和结直肠癌的外部束放射治疗，该机构认为这一举措可以节省放射技师数十万小时的工作时间，并有助于缓解放射治疗部门的“严重压力”。

英国国民保健服务（NHS）的数据显示，2021年4月至2022年3月期间，英格兰共进行了134，419次放射治疗，其中相当大的一部分需要复杂的治疗计划。

目前，放射治疗技师通过手工在CT或MRI扫描的数字图像上勾画出健康器官的轮廓，以确保放射治疗不会通过最小化对正常组织的剂量而损伤健康细胞。英国国家卫生与护理卓越研究所（Nice）的证据表明，使用人工智能创建轮廓可以为每个治疗计划节省3到80分钟的放射技师时间，并且由人工智能生成的轮廓与手工绘制的轮廓质量相似。

尽管推荐使用人工智能标记轮廓，但国家卫生与护理卓越研究所（Nice）表示，轮廓仍将由经过培训的医疗保健专业人员进行审核。

英国国家卫生与护理卓越研究所（Nice）的卫生技术项目主任萨拉·拜伦博士表示，使用人工智能可以帮助减少候诊名单。她补充说:“在放射治疗部门的前线工作的英国国民保健服务(NHS)同事们面临着严重的压力，有成千上万的人在等待扫描。

“成像在放射治疗治疗计划中的作用非常关键，因此推荐使用人工智能技术来支持治疗计划，并由经过培训的医疗保健专业人员进行临床监督，可以节省时间和金钱。

“我们将继续关注最重要的问题，我们独立委员会的建议可以帮助减少需要放射治疗的患者的候诊名单。”

卫生大臣史蒂夫·巴克利对此表示欢迎。他说:“看到国家卫生与护理卓越研究所（Nice）委员会首次对人工智能技术做出积极推荐，这是非常令人鼓舞的，因为我一直明确表示英国国民保健服务(NHS)必须拥抱创新，以适应未来。

“这些工具有潜力提高效率，节省临床医生数千小时的时间，可以用于患者护理。智能技术的明智使用是我们英国国民保健服务（NHS）长期人力资源计划的关键部分，我们正在成立一个专家组，研究英国国民保健服务(NHS)员工可能需要哪些技能和培训来充分利用人工智能。”

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