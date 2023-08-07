Tabnine Chat测试版发布 利用生成式AI进行编程

站长之家（ChinaZ.com）8月7日 消息:Tabnine最近宣布了Tabnine Chat的测试版，可以使用自然语言与Tabnine的AI模型进行交互。这个聊天应用程序可以在IDE内部运行，只允许组织在许可的代码上进行训练，并且可以在隔离的环境中部署。

这个新的聊天功能使用了Tabnine的大型语言模型，将AI助手的功能扩展到了代码生成之外，还可以解释现有的代码，搜索代码仓库，并根据自然语言的规范生成新的代码。

根据Tabnite的说法，这个聊天应用程序支持严格的安全和合规企业要求，管理私有代码库、许可的开源代码和Stack Overflow的问题和答案。Tabnine的创始人兼CEO Dror Weiss解释说:

Tabnine Enterprise还允许在虚拟私有云或本地部署中使用隔离的环境部署，确保代码的完全隐私和安全。此外，Tabnine Chat只在有许可证的开源代码上进行了训练，保证了我们的模型没有在GPL或其他copyleft代码上进行训练。

通过将内部仓库连接到Tabnine Chat，拥有大量内部API、库、服务和最佳实践的组织可以提高生产力。Weiss强调了新聊天功能如何帮助知识传播:

大型组织可以利用Tabnine Chat来传播编码专业知识、最佳实践和从广泛的代码库以及数据源（如Jira、Notion、文档等）中学到的经验教训。这使得知识更容易被所有开发者获取，并使得新成员能够更快地适应。

这个聊天应用程序还可以通过提供关于代码的结构、意图和性能的洞察来帮助开发者。其他预期的用例是重构和扩展代码，增加更多的功能，例如日志或为特定部分的代码生成文档（docstrings）。团队发布了一个视频来展示一些新聊天功能。

前端应用程序是一个嵌入在webview中的React应用程序，目前支持VS Code和JetBrains IDE，并支持所有流行的编程语言。Tabnine的软件工程师Amir Bilu则在一篇文章中展示了如何使用Tauri为Neovim集成Tabnine Chat。

Tabnine是一个代码补全助手，利用生成式AI来预测和建议下一行代码。在过去的几个月里，这家AI公司推出了单元测试生成、Eclipse支持和自托管部署的单点登录（SSO）功能。

Tabnine Chat只对Tabnine Enterprise和Pro用户开放，目前Pro计划每月每用户起价为12美元。要加入Tabnine Chat私人测试版的等待名单，开发者需要填写一个表格。

Tabnine并不是唯一一家提供AI“结对编程”工具的公司，GitHub Copilot和Amazon CodeWhisperer也是其他流行的基于IDE的选择。

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