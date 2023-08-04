尽管艺术家明确拒绝，作品仍被用于训练开源人工智能模型

本文要点:

1. 艺术家 Greg Rutkowski 明确表示不希望他的作品出现在人工智能中，但仍有一个基于他的作品的 AI 图像生成器出现。

2. AI 生成器开发者表示愿意删除该模型，但无法阻止未来类似的开源机器人的创建。

3. 艺术家认为人工智能可能威胁到整个行业，使人类艺术家面临被淘汰的风险。

站长之家（ChinaZ.com）8月4日 消息:在去年，艺术家 Greg Rutkowski 与其他艺术家一起向 Stability AI 公司提出请求，希望他们能够删除他们的作品，以避免作品被用于人工智能生成。

尽管 Stability AI 采取了一些措施，削弱了用户根据特定艺术家风格生成图像的能力，但仍有一款名为 LoRA 的开源模型，专门生成基于 Rutkowski 作品的人工智能图像。

开发者表示，如果 Rutkowski 要求删除该模型，他们将会删除。然而，由于开源模型的存在，艺术家无法阻止未来类似的机器人的创建。

Rutkowski 认为人工智能可能对整个艺术行业构成威胁，使人类艺术家面临被淘汰的风险。虽然目前还无法确定人工智能是否会改变整个行业，但这个事件提醒我们，人工智能的发展已经对艺术家造成了一定的影响，并引发了对其潜在影响的担忧。

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