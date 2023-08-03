调查：63%的人担心使用生成式AI导致侵版问题

本文要点:

1.63% 的人担心使用生成式人工智能时侵犯版权问题。

2.41% 的人担心这些工具存在固有偏见。

3.83% 的人对需要跟上的工具数量感到不知所措，92% 的人不相信科技公司能够进行自我监管。

站长之家（ChinaZ.com）8月3日 消息:随着越来越多的机构在工作中使用生成式人工智能，人们对这些工具的信任程度产生了担忧。

Human Driven AI 是一项针对代理机构和营销人员的人工智能辅导和培训服务，本月对1，100名美国营销人员（包括 内部和代理团队）进行了调查，询问他们最常用的人工智能工具、这些技术即将面临的挑战、监管和当前培训以及他们组织中的教育。公司规模各不相同:42% 的受访者来自拥有101-2，000名员工的公司，30% 来自拥有2，000名以上员工的公司，28% 来自拥有21至100名员工的组织。

根据调查，63% 的人担心使用生成式人工智能时侵犯版权问题，而41% 的人担心这些工具存在固有偏见。另外，83% 的人对需要跟上的工具数量感到困惑，92% 的人不相信科技公司能够进行自我监管。

随着人工智能工具的使用不断增长，机构还面临监管和道德问题。一些公司在指导客户了解人工智能的影响时采取谨慎的态度，他们相信人类在内容开发过程中仍然是至关重要的一部分。

另外，也有许多机构希望能够获得相关的专业发展，并希望他们的雇主提供人工智能教育。然而，目前仍然存在着使用人工智能不正确或不道德的风险，因此有必要制定行业指南来规范人工智能的使用。

可见，机构对于生成式人工智能的信任程度存在着一定的担忧，需要在使用这些工具时谨慎对待，并加强相关的教育和培训。

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