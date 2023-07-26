钉钉：已有12条产品线、40多个场景接入AI

站长之家（ChinaZ.com）7月26日 消息:钉钉近日公布了将大模型接入其产品后的进展情况。知识库、Teambition、白板等工具都已加入AI能力，使得钉钉的12条产品线和40多个场景能够更好地应用大模型的能力。

用户现在可以通过输入自然语言并使用斜杠“/”来生成PPT、思维导图、数据分析图表、项目看板等文件格式。这一功能的加入使得用户在使用钉钉产品时能够更加方便快捷地完成各种任务，提高了工作效率。

在AI辅助内容创作方面，钉钉白板上线对话一键生成PPT，脑图支持对话创作思维导图，表格可一键生成数据分析和图形报表等能力。

用AI解决繁琐事务，钉钉闪记不仅支持分段落生成会议摘要，还更新智能章节、发言人回顾展示，钉钉会议更新会中实时生成摘要，会议重点快速掌握。

在多人协作场景中，钉钉知识库、Teambition接入AI后，知识的沉淀与使用、项目的管理门槛将大幅降低，每个团队都可以快速生成专属的知识小模型和项目顾问;钉钉文档更新后的功能，支持根据多篇文档生成内容。

钉钉会议、邮箱等产品也进行了更新，支持自然语言对话生成虚拟背景、进行会控，及智能写信、智能回信等功能。

此外，知识库加入“/”魔法棒，一键生成知识库专属小模型在钉钉知识库开启智能助手后，AI可自动学习知识库内的钉钉文档、PDF等文件内容，生成基于知识库的专属模型。成员可以通过问答对话的形式，快速获取自己需要的信息，既可以摘要总结，还能一键直达原文出处。

钉钉表示，目前，钉钉IM群聊、会议、文档、低代码、酷应用，及知识库、白板、脑图、表格、闪记、Teambition、邮箱12款产品已加入大模型测试，除Teambition和邮箱外，其余产品功能已陆续面向企业用户邀请测试。

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