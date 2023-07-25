分析师：英伟达到2027年可能会产生约3000亿美元的AI相关收入

站长之家（ChinaZ.com）7月25日 消息:据businessinsider报道，芯片制造商英伟达在人工智能或AI的热潮中表现出色，其股价在今年翻了一番，而且还有可能更好。

Mizuho分析师Vijay Rakesh给英伟达的股价再增加了20%的上涨空间，他在周日发给客户的一份报告中表示，即使是这个新的530美元的目标也是“保守的”。Rakesh之前给英伟达的价格目标是400美元。

英伟达的股票周一收盘时上涨了0.7%，每股446.12美元。该股今年迄今已经上涨了205%。

他还预计英伟达至少到2027年都将保持其在AI芯片领域的主导地位。Rakesh补充说，该公司到2027年可能会产生约3000亿美元的AI专用收入，占AI服务器单元市场份额的75%。他周一对道琼斯表示，这是他对今年AI收入250亿至300亿美元预测的10倍。

Rakesh写道:“随着生成型AI的需求加速增长，我们看到了为大型语言模型提供更高计算需求的硬件供应商有着巨大的机会，尤其是AI强国NVDA。”他用股票符号来指代总部位于圣克拉拉的芯片制造商。

Rakesh对英伟达的认可是在该公司在5月份发布了来自生成型人工智能热潮的惊人第一季度业绩之后。

英伟达第一季度收入为72亿美元，超过了华尔街的预期。该公司没有提供有关其从AI专业业务中产生了多少收入的信息。

因此，英伟达首席执行官黄仁勋的财富今年也几乎翻了一番，根据彭博亿万富翁指数。他现在是世界上第32富有的人，净资产为400亿美元，今年迄今增长了189%。

（举报）