苹果版GPT或于2024年正式发布

站长之家(ChinaZ.com) 7月24日 消息:9to5mac消息，据彭博社的马克·格尔曼报道，苹果正在开发自己的生成式人工智能，与此同时，微软正在向企业销售人工智能。格尔曼透露了一些新的细节，听起来像是苹果在内部开发一种可以与OpenAI的ChatGPT人工智能竞争的技术。

格尔曼称，苹果正在内部测试一款自己开发的生成式人工智能聊天机器人，有些人称之为苹果GPT。该项目使用了一个名为“Ajax”的名称，苹果在 2022 年开始构建这个框架，以便将各种机器学习项目基于一个共享的基础。

格尔曼强调了我们已经看到了这个项目的一些成果，现在它正在用来构建生成式人工智能：该公司已经基于该系统部署了与搜索、Siri和地图相关的人工智能改进。而且Ajax现在正被用来创建大型语言模型，并作为内部ChatGPT风格工具的基础。

然而，苹果内部的测试规模似乎特别集中，而且格尔曼报道说，苹果对它的使用方式有所限制：

不过，该系统需要特别批准才能访问。还有一个重要的警告：它产生的任何输出都不能用于开发面向客户的功能。即便如此，苹果员工也在用它来协助产品原型设计。它还可以根据它接受过训练的数据来总结文本和回答问题。

这篇报道强调了该公司并不打算发布苹果GPT。相反，这听起来像是苹果对员工使用其他公司控制的生成式人工智能所引发的隐私问题的回应。

目前，苹果似乎正在为未来的生成式人工智能公告奠定基础：

它现在正在进行几个相关的项目——它的人工智能和软件工程团队之间的跨公司合作，以及为任何重大新功能提供基础设施的云服务工程团队。虽然该公司目前还没有一个具体的计划，但熟悉这项工作的人认为苹果目标是明年做一个重大的与人工智能相关的公告。

格尔曼报道中的其他细节包括，苹果考虑过与OpenAI签订一份更大的合同，在进行了一次“企业试用”后。苹果也在招募生成式人工智能领域的专家。

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