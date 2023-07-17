报道称以色列军队开始用AI锁定空袭目标

站长之家（ChinaZ.com）7月17日 消息:以色列国防军（IDF）开始使用人工智能选择空袭目标和组织战时后勤工作，以应对占领领土和与敌对国家伊朗的紧张局势。

IDF 现在使用一个人工智能推荐系统来处理大量数据，选择空袭目标。另一个名为 Fire Factory 的人工智能模型可以快速组织空袭行动，计算弹药装载量，为飞机和无人机分配和安排数千个目标，并提出时间表。

尽管这些系统都由人工操作员监督和批准个别目标和空袭计划，但这项技术仍未受到任何国际或国家层面的监管。支持者认为先进的算法可以超越人类能力，并帮助军队减少伤亡，而批评者则警告依赖越来越自主的系统可能导致致命后果。

IDF 官员的言论表明，以色列国防军已经在加沙地带的爆发事件中积累了这些系统的实战经验。IDF 强调，这个系统是为全面战争设计的。

以色列国防军长期以来一直在使用人工智能，近年来，他们已经在各个部门扩展了这些系统者。这些系统中的一些是由以色列国防承包商开发的，其他系统则是由军队开发的。这些系统共同构成了一个庞大的数字架构，专门用于解读大量的无人机和闭路电视摄像头镜头、卫星图像、电子信号、在线通信和其他军事用途的数据。

虽然将人工智能整合到战场系统中的主要优势是减少平民伤亡，但也存在一些伦理问题。目前还没有对人工智能系统进行国际框架限制，也没有确定计算机误判导致平民伤亡、事故或意外升级时谁负责的国际规定。

批评者还指出，快速采用人工智能技术超过了对其内部工作方式进行研究的步伐，很多算法都是由不透露专有信息的私人公司和军事机构开发的，因此缺乏透明度。以色列国防军承认这个问题，但表示输出结果经过士兵仔细审核，军事人工智能系统留下了技术线索，使人类操作员能够重新跟踪它们的步骤。

他们确认 Fire Factory 是由以色列国防承包商 Rafael 开发的，目前还没有任何限制。

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