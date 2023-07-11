小米14曝光：超窄直屏 或11月发布

站长之家（ChinaZ.com）7月11日 消息:根据目前业内消息，小米14很可能将在11月发布，成为首批或首发高通骁龙8Gen3的智能手机。这一信息暗示了小米14在性能和发布时间上的优势，可能会吸引众多消费者的关注。

从小米14的外观设计来看，该机仍然采用直边和直屏的设计方案，这一设计在小米13上已经得到了消费者的好评。然而，小米14在屏幕黑边方面将会有所改进，据称其屏幕黑边宽度将进一步缩小，达到四边等宽的效果，视觉效果甚至可能超过iPhone14Pro。这一改进将进一步提升小米14的外观颜值和用户体验。

在摄像头方面，小米14将会配备一颗90mm焦距的潜望镜头，支持3.9倍光学变焦。这将使小米14在远距离拍摄方面具有显著优势，同时还能通过混合变焦实现十倍以上的拍摄效果。这一升级将为摄影爱好者提供更广阔的创作空间，并满足他们的高质量拍摄需求。

此外，小米14还可能搭载华星最新款极窄边框面板，边框宽度仅有1mm，相比之下，小米13的边框宽度为1.61mm，iPhone14Pro的边框宽度为2.15mm。这一改进将进一步减少手机的整体尺寸，提高用户的持握舒适度。

综合来看，小米14在设计、性能和拍照能力等方面都有所升级，作为小米品牌的旗舰机型，它有望为用户带来更出色的体验。随着发布时间的临近，我们期待更多关于小米14的详细信息。

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