英国九家银行签约使用新的人工智能工具来应对诈骗

站长之家(ChinaZ.com) 7月6日 消息:万事达卡公司（MastercardInc.）正在销售一种新的基于人工智能的工具，帮助银行更有效地发现客户是否试图将资金发送给欺诈者。

万事达卡公司表示，包括劳埃德银行集团、英国国民银行集团和苏格兰银行集团在内的九家英国最大银行已经注册使用了消费者欺诈风险系统。

ConsumerFraudRisk是一个基于人工智能的工具，由万事达卡开发，旨在帮助银行更有效地发现客户是否试图将资金转移到与授权推送付款诈骗有关的账户。

该工具通过对多年的交易数据进行训练，能够预测某人是否试图将资金转移到与授权推送付款诈骗有关的账户。这种欺诈行为涉及欺骗受害者将资金转入冒充合法收款人（如家人、朋友或企业）的账户。

此工具的推出正值英国银行为迎接英国支付系统监管机构的新规则做准备，该规则要求银行从2024年开始对受到授权推送付款诈骗影响的客户进行补偿。历史上，银行对这种欺诈行为并不负责，尽管一些银行签署了自愿协议以赔偿受害者。

根据英国银行业协会UKFinance的研究，英国受授权推送付款诈骗的受害者在2022年损失了4.842亿英镑（6.16亿美元）。ACIWorldwide和GlobalData的一份报告显示，到2026年，英国、美国和英国境外的授权推送付款诈骗损失预计将达到52.5亿美元。

TSB银行集团是四个月前首个实施该系统的银行，该银行的欺诈主管PaulDavis表示，该系统检测到这种欺诈行为的能力增加了20%，这是他参与的任何个体欺诈预防项目中最大的改进之一。

对于检测购买欺诈行为，ConsumerFraudRisk系统表现出色。购买欺诈是指欺骗者冒充商家欺诈顾客，要求其支付商品或服务的费用，但实际上顾客并未收到商品或服务。购买欺诈占据了所有授权推送付款诈骗的约一半。此外，该系统还帮助减少了误报率，即将真实交易错误地标记为潜在欺诈。

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