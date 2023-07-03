报道称日本倾向于采用比欧盟更宽松的人工智能规则

站长之家（ChinaZ.com）7月3日 消息:据路透社报道，一位接近审议的官员表示，日本倾向于制定比欧盟更为宽松的人工智能（AI）使用规定，因为日本希望利用这项技术推动经济增长并成为先进芯片领域的领导者。

这位官员表示，到年底，日本的AI规定方法很可能会更接近美国的态度，而不是欧盟所倡导的严格规定。

日本的宽松立场可能会削弱欧盟旨在建立其规定为全球基准的努力，其中包括要求公司公开用于训练生成文本和图形等内容的AI系统所使用的受版权保护的材料。

欧盟工业首席执行官蒂埃里·布雷顿本周访问东京，旨在推广欧盟在AI规定制定方面的方法，并加深在半导体领域的合作。

这位政府官员没有详细说明日本规定可能与欧盟规定有所不同的领域。

政府的人工智能战略委员会主席、东京大学教授Yutaka Matsuo表示，欧盟的规定“有点过于严格”，称“几乎不可能”明确指定用于深度学习的受版权保护的材料。

Yutaka Matsuo还表示:“对于欧盟来说，问题不在于如何促进创新，而是让已经庞大的公司承担责任。”他还担任日本深度学习协会主席，并担任孙正义的软银集团（9984.T）董事会的独立董事。

像微软（MSFT.O）支持的初创企业OpenAI等公司所取得的生成AI技术进步，引发了人们对其潜在转变业务和社会的兴奋和关注。AI是包括先进半导体和量子计算机在内的技术之一，美国和结盟的工业民主国家正在与中国展开竞争以开发这些技术。

布雷顿表示:“有一些确实令人担忧的事情，我认为这些事情对任何民主国家都应该是令人担忧的。与像日本或美国这样的志同道合的伙伴和朋友一起，我认为解释我们所做的是很重要的。”对于日本来说，AI可以帮助应对导致劳动力短缺的人口减少问题。

消息来源表示，这也可能刺激对先进芯片的需求，政府支持的企业Rapidus计划作为产业政策的一部分生产这些芯片，旨在恢复日本在技术领域的领先地位。

专家表示，日本的计算能力，即用于训练AI的图形处理单元（GPU）的可用性，远远落后于美国。Yutaka Matsuo教授表示:“如果你将日本的GPU增加10倍，可能仍然不及OpenAI可用的GPU数量。”

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