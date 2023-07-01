理想汽车6月共计交付新车32575辆 月度交付量突破三万

近日，理想汽车CEO李想在个人微博上透露，理想L7单一车系的日销量首次突破1000辆，他将此称为“历史性时刻”。然而，李想坦承去年9月曾坚定地决定要取消L7车系，但最终在多位资深管理人士的反对下，他改变了这一决定。另外，李想还表示，年初他预测今年经济环境并不乐观，并基于过去三年业绩无法完成预算目标的经验，他要求按照30.6万辆制定年度销售和供应预算。然而，这一决定导致供应商下单量无法跟上当前销量增长，几个关键零部件至今需要一个季度以上的时间才能增产。截至2023年5月31日，理想汽车累计交付量为363,876辆。其中，L7车型