报道称：Meta调整资源集中在开发生成式AI产品上

站长之家（ChinaZ.com）6月20日 消息:据《华尔街日报》报道， Meta 正在将资源重新集中在开发聊天机器人等 AI 产品和功能上，但其约三分之一的研究人员离开了公司，这些研究人员曾共同撰写过与大型语言模型相关的 AI 研究论文。

根据他们的LinkedIn简介和知情人士，LLaMA研究论文中列出的14位作者中有6位已经离开或宣布他们将离开。OPT论文的19位合著者中有8位也离开了。

为此， Meta 设立了一个新的生成式 AI 小组，旨在将生成式 AI 模型整合到该公司的所有产品中，以提高用户参与度和改善元宇宙。该公司正在推出一款名为“Metamate”的应用程序，这款生产力助手可以从内部资源中提取信息，并根据员工的请求执行任务。

据报道，该生成式 AI 小组已获得了超过2000份内部申请，并“迅速吸纳了来自不同团队的数百人”。该公司正在将硬件资源从研究转移到以产品为重点的 AI 小组。

Meta 会走 Android 的路线吗?

Meta 正在推出 LLaMA v2，这将是商业可部署的版本。它可能会尝试 Android 路线:让基础技术免费提供给每个人，但将应用商业化。

通过这种方式，Meta 可能会在整个 AI 生态系统中发挥领导作用，并通过更快地将 AI 技术整合到产品中，赢回谷歌、微软和 OpenAI 近期取得的领先地位。

Meta 的首个 LLaMA 已经为开源 AI 发展具有颠覆性意义，并成为Alpaca，Vicuna，OpenLLaMA和OpenAssistant等许多项目的基础。据扎克伯格说法，该新模型将成为 Meta 的核心基础设施产品，为该公司的许多产品和“希望的许多其他产品”提供服务。Meta 本身似乎计划在 WhatsApp 和 Instagram 中实现聊天机器人。

Meta 在像 Blenderbot3和 Galactica 这样的生成式 AI 语言任务项目上处于领先地位，但由于该技术带来的风险（如虚假信息），也受到了大量批评。

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