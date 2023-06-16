长城汽车申请GPT相关商标

我记得90年代，关于AI哲学的讨论无休无止，图灵测试、中文房间、句法与语义、联结主义与符号逻辑，但最终都不了了之。关于ChatGPT的讨论如今虽已时过境迁，但在过去的一段时间里，每天早上我都会收到有关“Sydney”的一些粗鲁、喜怒无常、被动攻击行为的报道。在掌握更多信息之前，我们应该按兵不动。