上海：推动元宇宙重大应用 构建通用大模型

站长之家（ChinaZ.com）6月15日 消息:6月15日，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》的通知。
通知表示，布局新赛道和未来产业。落实“四个新赛道”“五大未来产业”行动方案，发展区块链、Web3.0等数字新经济，推动元宇宙重大应用，布局碳捕集利用、“氨-氢”、高效储能等绿色低碳领域，打造智能网联汽车、智能机器人、智能穿戴、虚拟显示等终端品牌。要瞄准人工智能技术前沿，构建通用大模型，面向垂直领域发展产业生态，建设国际算法创新基地，加快人形机器人创新发展。
同时，打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿级产业集群，先进材料、时尚消费品2个五千亿级产业集群，在民用航空、高端船舶、高端医疗器械等细分领域培育一批千亿级产业，积极创建国家先进制造业和战略性新兴产业集群。
此外，加快传统制造业数字化改造。推动传统制造业企业加快机器人应用、设备联网和生产环节数字化连接，实现40万家中小企业上云上平台。面向工业场景加快部署5G专网、千兆光网、算力平台等，实现重点工业企业和园区“双千兆”网络全覆盖，建设民用航空等领域工业5G专网。用好“算力券”，支持符合条件的企业购买算力服务。
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