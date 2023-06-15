上海：推动元宇宙重大应用 构建通用大模型

在金融行业数智化转型的过程中，如何推动NLP等前沿技术在金融领域的运用是度小满一直深入思考和探索的主题。度小满深耕“NLP金融”多年，做了充分的技术储备和人才培养，并斩获多项成果，持续推动NLP在金融场景的应用。作为深耕“NLP金融”技术落地之路五年的金融科技企业，度小满在NLP领域已经形成了一定的技术积累，未来有望迎来更多发展机遇。