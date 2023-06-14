OpenAI 首席执行官 Sam Altman：世界需要高效的人工智能模型 而市场将满足需求

站长之家(ChinaZ.com) 6月14日消息:OpenAI 首席执行官 Sam Altman 周二在他的世界巡回访问新加坡站上表示，全球对人工智能的需求很高，市场将会满足这一需求。

Altman 在新加坡管理大学对创业者、科技高管和公众表示：「我们的语言模型已经足够复杂，计算机也足够强大，我们可以让人工智能变得越来越强大。」

他还说：「我们将使模型更加高效，生产更多的芯片。我认为这显然是世界所需的，市场将会满足需求。」

OpenAI 是 ChatGPT 的开发商，这是一款能够对用户提示生成类似人类回复的 AI 聊天机器人，凭借其功能已经在短短两个月内吸引了 1 亿用户。

然而，训练和推理以及实际运行像 ChatGPT 这样的大型语言模型的成本是相当昂贵的。因此，Altman 表示公司的重点是尽可能降低人工智能服务的价格。

他说：「我们希望不断降低 AI 的成本。我们希望使这些东西变得更便宜，以至于您不必再考虑它的价格。」据 Altman 透露，OpenAI 已经成功将推理成本每三个月降低 10 倍。

他补充说：「我们计划将来继续大幅降低成本。我们必须不断取得研究突破，才能做到这一点。」

上周，随着对人工智能的兴趣不断增长，Altman 访问了印度、中国、韩国和日本进行线上会议和线下会谈。

在北京人工智能学院主办的在线行业论坛上，他表示中国应该在人工智能监管方面走在前列，并表示中国拥有全球最优秀的人工智能人才。

上周五，他与韩国总统尹锡悦会面，并敦促韩国在 AI 芯片生产方面发挥领导作用。韩国的芯片制造商三星和 SK 海力士一直在引领该国雄心勃勃的半导体研究和生产。

Altman 和其他科技领袖最近在一封公开信中警告称，人工智能与核战争一样，对人类存在构成了灭绝风险，并强调减少与该技术相关的风险应成为全球的首要任务。

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