中国电信广东地区崩了?客服回应：正在进行抢修

6月8日下午，许多中国电信广东地区的用户在网络上反映他们所使用的电信卡无法正常工作，无法打电话。相关话题登上了微博热搜榜。

面对广东地区电信网络异常的情况，中国电信广东客服发表了声明回应。声明中表示:“受网络异常的影响，部分移动用户无法接听电话。我们正在积极抢修，为此给您带来的不便，我们深表歉意，感谢您的理解和支持。”

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