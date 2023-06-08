科大讯飞：讯飞星火认知大模型V1.5明日发布

站长之家（ChinaZ.com）6月8日 消息:就在刚刚，科大讯飞宣布，将在06月09日14点，召开讯飞星火认知大模型V1.5升级发布会。
根据此前透露，讯飞星火认知大模型V1.5开放式问答取得突破，多轮对话和数学能力再升级，文本生成、语言理解、逻辑推理能力持续提升;
同时，科大讯飞将推出星火 APP，手机端交互体验提升。
此外，科大讯飞还将推出星火助手中心，依托语言理解升级，实现高效指令开发，打造覆盖工作及生活丰富场景的快捷助手，开启人机协作共创的新生态;
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科大讯飞发布《关于讯飞星火认知大模型升级发布会的提示性公告》称，科大讯飞将在6月9日如期发布“讯飞星火认知大模型”的新进展。本次发布会将发布“讯飞星火认知大模型”V1.5:星火认知大模型在学习、医疗、工业、办公等领域进一步的商业落地成果亦将同步发布，包括:科大讯飞表示，本次发布会将展现“讯飞星火认知大模型”上线一个月以来，通过“用户参与算法优化”实现的大模型快速升级迭代成果，展现科大讯飞在认知智能领域业界领先的技术水平和快速迭代能力。
快科技6月6日消息，科大讯飞发布公告，将在6月9日推出讯飞星火认知大模型”V1.5。据了解，该版本的开放式问答取得突破，多轮对话和数学能力再升级，文本生成、语言理解、逻辑推理能力持续提升。科大讯飞将推出星火助手中心，依托语言理解升级，实现高效指令开发，打造覆盖工作及生活丰富场景的快捷助手，开启人机协作共创的新生态；推出星火APP，手机端交互体验提升，一键唤起海量知识与创意灵感。星火认知大模型在学习、医疗、工业、办公等领域进一步的商业落地成果亦将同步发布。其中，包括星火认知大模型 工业互联网平台：大模型赋能的
科大讯飞旗下讯飞星火认知大模型V1.5版本正式发布。星火认知大模型V1.5推出了星火助手中心，依托语言理解升级，实现高效指令开发。讯飞星火APP内测版也正式上线，目前仅支持安卓版，具备语音输入、数据多端同步、星火助手等功能，需要的用户可以扫码下载。
科大讯飞举办了讯飞星火认知大模型V1.5升级发布会，正式推出了新版本。科大讯飞展示了大模型在今年高考中的答题能力，讯飞星火凭借出色表现成为了答题正确率最高、最聪明的AI大模型。在英语考试中，讯飞星火和ChatGPT明显领先于其他模型。
科大讯飞表示，根据系统、科学的评测体系结果，讯飞星火认知大模型数学能力方面结果优于ChatGPT，针对大模型普遍存在的问题，星火大模型有明确的升级迭代里程碑计划，6月9日，星火大模型的数学能力还会再上一个新的台阶。科大讯飞还表示，为更好地助力反诈工作，科大讯飞成立“反诈AI研究所”，在助力公安机关打击防范电信网络诈骗犯罪工作中，依托智能语音等人工智能技术应用，构建“打防宣”三位一体的反诈新格局。6月9日，讯飞星火认知大模型将突破开放式问答，并升级多轮对话能力和数学能力、8月15日将升级代码能力，使得开发者和合作伙伴可以更加高效方便地使用、10月24日将通过科学、系统的评测方法，在通用认知大模型能力上能够实现对标ChatGPT，并在中文上超越，在英文上达到相当水平。
凤凰网科技讯 《AI前哨》6月9日消息，科技讯飞星火认知大模型V1.5正式发布，讯飞星火APP和小程序同步上线。星火大模型V1.5在开放式知识问答、多轮对话、逻辑和数学能力实现三大升级，面向生活、工作等用户高频使用场景上线200 小助手。应用落地上，科大讯飞进一步推动星火认知大模型在教育、医疗、工业、办公等领域落地应用，赋能星火语伴APP、医疗诊后康复管理平台、羚羊工业互联网平台、讯飞听见智慧屏等产品，并开放了讯飞星火开发接口，呼吁开发者共建“星火”生态。据悉，讯飞星火APP和小程序具有纯语音对话、多模态输入、多终端支持
科大讯飞表示，针对网上有谣言说讯飞星火大模型“套壳+OpenAI+的+ChatGPT”既不符合事实，也不符合逻辑。科大讯飞称，如果是套壳+ChatGPT，就不可能出现讯飞星火大模型的响应+速度比+ChatGPT+还快;更不会出现讯飞星火大模型在文本生成、知识问答、数学能力等方面的结果均优于+ChatGPT+的情况。本次发布会首批来自36个行业的3000余家企业开发者已经达成了明确的合作意向。
在第七届世界智能大会上，科大讯飞董事长刘庆峰在现场演讲中表示，认知大模型已经成为通用人工智能的曙光，目前纯大模型仍存在缺陷，包括无法及时更新知识、事实类问答容易“张冠李戴”、对传统典籍容易出现编造情节等。刘庆峰还表示，现在讯飞星火离ChatGPT只有一步之遥，与100分相比只差两分，在今年10月份之前就会超越它。多功能多语言代码能力和ChatGPT还有一定�
在文本生成和数学能力上已经国内显著领先，且相比ChatGPT也具有一定优势、能写邮件、做方案、讲故事，能有如此出众能力的大模型，就是科大讯飞在+5+月+6+日发布的“讯飞星火认知大模型”。讯飞星火认知大模型具有多风格多任务长文本生成、多层次跨语种语言理解、泛领域开放式知识问答、情景式思维链逻辑推理、多题型步骤级数学能力、多功能多语言代码能力、多模态输入和表达能力等七大核心能力。科大讯飞希望与生态伙伴一道携手努力，在新一轮产业变革的过程中，把握机遇深化合作，共赢新未来。
2023年5月30-31日，杭州通用人工智能论坛暨AIIA人工智能产业发展大会在杭州举行，产学研政各界一同探讨大模型应用机遇和挑战。在大模型技术应用分论坛上，作为人工智能“国家队”之一，科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位，参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设，积极推动大模型的应用落地，助力中国大模型产业发展。大模型的潜力正在开启，未来，科大讯飞AI学习机还将继续上线更多AI1对1的新功能应用，持续以AI前沿技术，为学生减负提效，助力学生科学学习，不走弯路!6月9日，讯飞星火认知大模型将迎来新升级，将突破开放式问答、多轮对话能力明显提升、数学能力再升级，尽请关注。
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。