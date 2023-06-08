科大讯飞：讯飞星火认知大模型V1.5明日发布

科大讯飞表示，根据系统、科学的评测体系结果，讯飞星火认知大模型数学能力方面结果优于ChatGPT，针对大模型普遍存在的问题，星火大模型有明确的升级迭代里程碑计划，6月9日，星火大模型的数学能力还会再上一个新的台阶。科大讯飞还表示，为更好地助力反诈工作，科大讯飞成立“反诈AI研究所”，在助力公安机关打击防范电信网络诈骗犯罪工作中，依托智能语音等人工智能技术应用，构建“打防宣”三位一体的反诈新格局。6月9日，讯飞星火认知大模型将突破开放式问答，并升级多轮对话能力和数学能力、8月15日将升级代码能力，使得开发者和合作伙伴可以更加高效方便地使用、10月24日将通过科学、系统的评测方法，在通用认知大模型能力上能够实现对标ChatGPT，并在中文上超越，在英文上达到相当水平。