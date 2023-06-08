人工智能法已列入立法工作计划

快科技5月28日消息，日前美团发布2023年第一季度业绩报告。营收586亿人民币，同比增长26.7%。财报电话会上，美团创始人王兴谈到了最近很火的AI大模型，他表示AI将改变我们生活的方方面面，美团内部已经在开发AI模型。王兴表示，AI的应用绝不仅仅局限在手机或互联网行业，AI的应用方式多种多样，AIGC（人工智能生成内容）只是其中的一部分。AIGC将改变人们创作、生成内容的基本方式，同时也将对美团的业务造成影响。王兴补充道，美团将致力于打造自身的AI功能，并将其应用至用户。多年的运营让美团积累了大量专有数据，正因如此，美团将在?