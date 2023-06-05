报告称，人工智能在5月份已经导致近 4000 人失业

站长之家（ChinaZ.com）6月5日 消息:对于那些想知道AI 何时开始取代人类工作的人来说，答案是它已经开始了。

根据 Challenger、Gray & Christmas 的数据，人工智能在上个月导致近4，000人失业， 因为人们对快速发展的技术执行高级组织任务和减轻工作量的能力的兴趣有所增强。

这家再就业公司周四发布的报告显示，美国雇主在5月份宣布裁员人数超过80，000人，比上月增长20%，几乎是去年同月水平的四倍。在这些裁员中，AI 造成了3，900人，约占所有裁员的5%，使其成为5月份雇主提到的造成裁员的第七大原因。

企业在裁员的同时，采用先进的人工智能技术来自动化一系列任务——包括写作等创造性工作，以及行政和文书工作。Bloomberg Intelligence 分析师的 一份报告显示，在去年秋天随着OpenAI 的 ChatGPT 机器人的推出而变得明显的重大技术进步的推动下，人工智能行业预计将增长到超过1万亿美元。

《华盛顿邮报》本周报道了两名撰稿人失去了工作，因为雇主（或客户）认为 ChatGPT 可以以更便宜的价格完成这项工作。CNET 等媒体公司已经在使用 AI 撰写文章时解雇了记者，后来不得不纠正抄袭问题。

今年3月，投资银行高盛在一份报告中预测，人工智能最终可能在全球范围内取代3亿个全职工作岗位，并影响近五分之一的就业岗位——尤其是那些通常被认为可以防止自动化的白领工作，例如行政和法律专业。

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