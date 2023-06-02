OpenAI 任命 Peter Deng 为消费者产品副总裁 将领导 ChatGPT 产品、设计和工程团队

站长之家(ChinaZ.com) 6月2日消息:OpenAI 宣布任命 Peter Deng 为其新任消费者产品副总裁。Deng 毕业于斯坦福大学，是备受推崇的优秀毕业生，他完成了符号系统的本科学习，并获得了媒体研究与传播的硕士学位。

Deng 的职业生涯始于 2005 年，在微软担任项目经理实习生，之后在谷歌工作了一年多。然而，正是在他在 Facebook 超过十年的任职期间，他留下了自己的印记。Deng 负责领导开发了 Facebook Messenger、Chats、Events、News Feeds 和 Groups 等各种关键功能。

在此期间，Deng 还担任 Instagram 的产品负责人，并通过转入 Facebook 旗下的沉浸式技术公司 Oculus，探索了虚拟现实领域。作为 Oculus 的产品管理负责人，他主导了所有消费者产品工作，巩固了他在科技行业中的领导地位。

自 2022 年底推出以来，这款基于人工智能的对话式聊天机器人对科技界产生了巨大影响，并受到众多科技爱好者等诸多人士的赞誉，甚至赢得了音乐和食品行业大亨的喜爱。此聊天机器人已超越 TikTok 的受欢迎程度，成为历史上增长最快的「应用程序」。

Peter Deng 也在领英发布动态，他写道：「我很高兴能够领导 ChatGPT 背后杰出的产品、设计和工程团队，目标是让 AI 对每个人都有用、易获得且有益。」

（举报）