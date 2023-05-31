英伟达市值突破万亿美元 盘前一度涨超7%

当地时间周二，美股三大指数收盘涨跌互现，围绕人工智能的兴奋情绪推动芯片股和科技股上涨。另一方面，债务上限协议能否通过国会表决仍存变数，一定程度上压制了市场的风险偏好。

截至当日收盘，道指跌50.56点，跌幅为0.15%，报33042.78点;纳指涨41.74点，涨幅为0.32%，报13017.43点;标普500指数涨0.07点，报4205.52点。

热门中概股跑输大盘，纳斯达克金龙指数收跌逾2%。腾讯音乐跌超7%，爱奇艺跌超6%。

个股方面，英伟达股价盘前一度涨超7%，上探419.38美元的历史新高，市值突破1万亿美元，成为第五家成功跻身“1万亿美元俱乐部”的美国上市公司，也是首家跨越这一里程碑的芯片制造商。截至收盘，英伟达股价报401.11美元，上涨2.99%，收盘市值9920亿美元。

自公司上周预测第二季度营收将大幅增长以来，英伟达股价上涨约34%，而今年迄今为止，其股价已累计上涨约181%。

此前，该公司周一表示正在建造以色列最强大的人工智能超级计算机，以满足客户对人工智能应用的飙升需求。

“如果这种人工智能趋势是真实的，那么直接的需求将是在芯片和计算能力方面……而英伟达是目前人工智能的典型代表。”对冲基金Great Hill Capital的创始人兼董事长托马斯·海耶斯说。

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