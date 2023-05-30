腾讯视频VIP会员年卡5折129元：迪丽热巴《公诉》免费在线观看

跌破五折!腾讯视频618大促现已开启!腾讯视频 X 京东 PLUS 联合会员年卡日常售价198元，618大促直降至148元:
购买腾讯视频 X 京东 PLUS 联合会员年卡后，PLUS会员需前往腾讯视频APP内手动领取，领取路径【腾讯视频APP】 -【个人中心】-【视频VIP】 -【我的资产】-【VIP+】，完成京东账号与腾讯视频账号的绑定，即可完成领取。
购物追剧两不误。花一份会员的价格，享2份权益。购买联合会员年卡意味着你不但可以享受京东 PLUS特权，平均一年省814元，还可以免费观看腾讯视频《漫长的季节》《云襄传》《平凡之路》《卧底警花》等热播剧集，还有迪丽热巴的《公诉》也将于今晚开播。
联合套餐1年限购1次，今日下单5月31日21:00到账（618开门红为31日20:00），介意慎拍，付定金期间可随时退款。
另外，腾讯视频 VIP 会员年卡日常258元，今日直降至133元 + 可领4元券，实付129元5折近期好价。（点此领取）
腾讯视频 会员 / 超级影视会员 今日下单5月31日20:00起到账，付定金期间可随时退款。
本次充值填 QQ 号充值，QQ 号和微信号权益不互通，腾讯视频 VIP 会员不支持电视端。
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