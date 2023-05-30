天猫618活动最全攻略 天猫618红包首发！23888元！

618年度购物狂欢节已开启，天猫的抢红包活动也已经开始啦!红包活动是天猫618的一部分，将为消费者带来无尽惊喜和优惠。在这个大促期间，通过参与互动游戏、完成任务和抽奖等方式，可以获得丰厚的红包奖励，甚至有机会赢得iPhone14等珍贵奖品。

天猫618红包活动分为两个阶段，第一阶段从5月29日12:00至6月03日，第二阶段从6月04日00:00至6月20日。

5.29日12点-6.20日，打开淘宝APP搜索相关指令，天天领现金红包，最高抽23888元!

红包领取方法:戳此领红包

领取时间:

5月29日12点-6月20日24点;

使用时间:

5月31日20点-6月3日24点、6月15日20点-6月20日24点;

红包次数/面额:

每天1次机会，领随机面额红包，最高23888元;

加码日期:

今年加码日数量和概率升级，除5月29日首发日超高中奖率外，还有5月30日、6月3日、6月8日、6月9日、6月13日、6月16日、6月19日7天均为红包加码日，红包中奖率大大提升。

惊喜红包:

5月30日、6月1日、6月14日、6月16日、6月17日还会掉落额外抽奖机会，抽大面额红包。

除了满减优惠外，天猫今年还加大了力度。从5月24日开始，淘宝就推出了618活动:“淘海报价”降价活动，每天将近100万件商品降价到1元，即使买最便宜的物品也享受包邮服务。

活动每天分四个时间段，分别在早晨10点、下午2点、晚上8点和24点，分别针对常规的日常小物品，如小食品、清洁日用品、书籍、文具等。此外，整个活动在618期间也同样有效，一直持续到6月20日。如果你想购买生活用品，但又不想囤太多，那就看准这个活动，这波优惠绝不能错过!

此外，在6月4日0点和6月16日0点期间，囤积生活用品尤为适合。除了抽纸、卷纸、洗衣液等商品具有折上折的活动，还有购买N件5折、6折的本场活动，极大地实惠。其中，品牌方的促销策略最为实用。在5月26日，天猫美妆护肤品均采用买一送一的政策，赠送赠品，这让消费者心动不已。

如果购买的商品大于1000元，包括美妆、护肤品、母婴用品、家电等大件，这些商品需要在5月26日预售前4小时下单，越早越好。对于日用品超过300元的商品，预售付定金最为划算，低于300元的商品则在6月4日凑满减最为优惠。

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