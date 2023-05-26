微软总裁：人工智能最令人担忧的问题是深度造假

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:微软总裁布拉德·史密斯周四表示，他对人工智能的最大担忧是深度造假（Deep Fakes ），看起来很逼真但内容是虚假的。

随着 OpenAI 的 ChatGPT 的出现，深度造假成为普遍存在的问题。在华盛顿的一次演讲中，史密斯呼吁采取措施确保人们知道照片或视频何时是真实的，何时是真实的。由 AI 生成，可能用于不良目的。

史密斯强调，“我们需要采取措施防止合法内容被篡改，以及意图通过使用人工智能进行欺骗的行为。”

史密斯还呼吁为最关键形式的人工智能颁发许可，并“承担保护安全、物理安全、网络安全和国家安全的义务”。

他补充道:“我们将需要新一代的出口管制，至少是我们现有出口管制的演变，以确保这些模型不会被盗或不会以违反国家出口管制要求的方式使用。”

上周，ChatGPT 背后的初创公司 OpenAI 的首席执行官Sam Altman也说道，使用人工智能干扰选举完整性是一个值得关注的重要领域，它需要监管。

Altman 的 OpenAI 得到了微软的支持，他还呼吁在人工智能和安全合规激励方面进行全球合作。

史密斯还在演讲中和周四发表的一篇博文中指出，人们需要对人工智能造成的任何问题负责，他敦促立法者确保对用于控制电网、水、供应和其他关键基础设施，以便人类保持控制权。

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