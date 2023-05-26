美团王兴：正研究和开发基础模型以及应用 对外部机会持开放态度

站长之家(ChinaZ.com) 5月26日消息:美团发布 2023 年第一季度财报。财报显示，一季度营收 586.2 亿元，同比增长 26.7%，市场预期 574.76 亿元。一季度，研发支出同比增长至 50 亿元。

一季度，美团核心本地商业实现稳步增长，营收达 429 亿元，同比增长 25.5%。新业务分部一季度收入同比增长 30.1% 至 157 亿元。经营亏损相较去年同期减少 34.2 亿，同比收窄 40.5%。美团即时配送订单量同比增长 14.9% 至 42.67 亿单，用户交易频次和客单价同比实现双增长。

在美团财报电话会上，美团管理层就行业热点 AI 话题发表了观点。王兴认为，从长远来看，AI 可能会对社会各方面产生根本性的影响，美团同样持积极探索态度，以期建设自身的 AI 能力并将其应用到业务场景中。

对于外界普遍关注的大模型研发进程，王兴称现正研究和开发基础模型以及应用，并表示，对外部技术合作和投资机会持开放态度，如果取得相关进展，将很高兴跟市场同步。

王兴表示过往几年美团也在不断开发和投资与机器人相关的技术，目前美团的机器人已经变得越来越智能。AI 正在影响物理世界和数字世界，美团需要不断提升做好准备，将 AI 与公司整体战略进行有机融合。

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