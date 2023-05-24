OpenAI竞争对手Anthropic获得4.5亿美元融资

站长之家（ChinaZ.com）5月24日 消息:AI初创公司 Anthropic 被认为是仅次于谷歌，OpenAI最大的竞争对手，现在这家公司又筹集了4.5亿美元的投资。

资金来自风险投资家星火资本，投资方包括谷歌、Salesforce 和 Zoom。据 Anthropic 首席执行官 Dario Amodei 称，这笔资金将用于研究和产品开发。在宣布投资时，Anthropic 谈到了对其 API 和“聊天产品”的改进。该公司的估值估计为40亿美元。

注：图文无关

从技术上讲，Anthropic 已经与 OpenAI 相提并论:Chatbot Arena 的一项基准测试表明，Anthropic 的聊天模型 Claude 几乎与GPT-4一样受用户欢迎。

透明度和安全性是Anthropic特别关注的焦点。联合创始人Amodei在2021年创立Anthropic之前是OpenAI的安全主管。Anthropic采用了一种与OpenAI不同的方法来调整——使人工智能模型适应人类的需求:这家初创公司避免了OpenAI使用的从人类反馈（RLHF）中学习，而是让人工智能产生自己的反馈。

尽管获得了4.5亿美元的新投资，总资本约为15亿美元，Anthropic的资金状况也远不如OpenAI，后者至少获得了微软100亿美元的投资。

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