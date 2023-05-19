贵州茅台：i茅台累计注册用户超4000万

京东官方消息，创业20年来，京东真心对员工好”始终不变，先后投入近500亿元，给予员工力所能及上限的关怀，全力守护京东人及他们的家庭。20年，京东从三尺柜台成长为净收入突破1万亿的世界500强企业，55万京东人既是参与者、贡献者，也是公司发展的直接受益者。作为配套设施，京东青年城”还将建设一座可容纳12个班级的幼儿园，配套体育健身和娱乐设施以及商业区，既服务于园区和总部职场的京东员工，也提升了周边办公区和居民社区的生活休闲和商业氛围。