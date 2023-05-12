OPPO终止哲库ZEKU业务

据第三方调研公司报告显示，2023年第一季度中国智能手机市场同比下滑5.4%，oppo以18%的份额领跑安卓市场，一加是唯一实现三位数增长的品牌，销量增长210%。报告强调了oppo的成功与一加的快速增长之间的密切关系，一加是2023年增长最快的智能手机品牌。在双品牌战略下，一加已成为2023年增长最快的智能手机品牌，其三款新机型--一加11、一加ace2和一加ace2v--均实现了显著的销量增长。