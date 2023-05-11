苹果Apple ID崩了 无法登录显示“验证失败”

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:就在刚刚，有大量苹果用户反馈称，苹果的apple id出现了宕机的情况，需要重新需要登录账号，但用户填写 Apple ID 账号密码后不停验证，然后验证失败无法登录。

有网友表示，自己手上所有的苹果设备都遇到了上述情况。

对此，苹果方面暂未回应。

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