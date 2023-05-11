谷歌 I/O 大会为安卓开发者推出 AI 编程机器人 Studio Bot

站长之家(ChinaZ.com) 5月11日消息:在谷歌年度 I/O 开发者大会上，Android Studio 向谷歌产品组合中的众多产品一样，获得了人工智能的升级。即将推出的 Android Studio Hedgehog 版本将第一个添加对 AI 的支持，这是一种新的 Android Studio 会话体验，旨在帮助开发者编写代码、修复错误和回答更多的常见编程问题。

Google 的新基于 PaLM2 的基础模型 Codey 构建的 Studio Bot，将首先在美国的开发者中推出，预计随着时间的推移会更广泛地推出。

Google 指出，它为这个新的 Bot 考虑了隐私。虽然开发者和 Bot 之间的聊天显然是公开的，但源代码中没有任何与 Google 共享的部分。

谷歌还强调，这个 Studio Bot 尚处于早期阶段，仍在为使其能更好地回答开发者的问题进行训练。对 Google 的一个优势是，Android Studio 中开发者将提出的问题显然是有限的，使得它能创建一个精密调整的系统，只针对一些编程语言的问题。

值得注意的是，Google 还推出了基于 Codey 的代码自动完成和生成服务。该服务与 GitHub 的 Copilot 或亚马逊的 CodeWhisperer 竞争，并可集成到 VSCode、JetBrains 的 IDE 和 Cloud shell。有点奇怪的是，谷歌决定为这个 Android Studio 版本起自己的品牌名称，但在某种程度上，这是谷歌品牌名称的一贯做法。

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