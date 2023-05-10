联发科发布天玑 9200+ 移动平台 专为游戏手机而设计

站长之家(ChinaZ.com) 5月10日消息:联发科今天下午发布了全新的天玑 9200+旗舰芯片，专为游戏手机而设计。该芯片是在去年的高端芯片天玑 9200 的基础上进行升级，提升了性能和效率。

图片截自MediaTek

天玑 9200+芯片采用了台积电最新的 4 纳米工艺制造，提高了 CPU 和 GPU 的主频，从而使游戏运行更加流畅。在发布会上，MediaTek 无线通信事业部副总经理李彦辑博士表示：「天玑 9200+ 是移动芯片性能的又一里程碑之作，同时拥有出色能效，可助力终端厂商打造强大的移动游戏体验。」

天玑 9200+芯片的处理器由三个部分组成：一个 Cortex-X3 核心，三个 Cortex-A715 核心和四个 Cortex-A510 核心。Cortex-X3 核心是最强大的核心，主频从 3.05GHz 提升到了 3.35GHz。Cortex-A715 核心和 Cortex-A510 核心的主频也分别从 2.85GHz 和 1.8GHz 提升到了 3GHz 和 2GHz。天玑 9200+芯片搭载了 Immortalis-G715 GPU，其峰值频率提升了 17%。

在游戏表现方面，天玑 9200+芯片配备了联发科的 HyperEngine 6.0 游戏引擎，支持硬件级光线追踪。它还引入了联发科的游戏自适应调控技术 (MAGT)，可以节省功耗达到 12%。

天玑 9200+芯片还支持 WiFi-7. 5G 新双通、Wi-Fi UltraSave 省电技术、Wi-Fi 蓝牙超连接技术 3.0 和新一代蓝牙音频 LE Audio。

联发科表示，这款芯片将首先搭载在 iQOO Neo 系列的新机上，预计将在本月晚些时候首发。用户和市场将进一步检验这款芯片是否能够与高通公司的骁龙 8 Gen 2 芯片相抗衡。

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