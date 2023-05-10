塔罗占卜GPT来了！ Copilot Gallery上线几天访问已达上万次

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:最近，塔罗占卜GPT Copilot Gallery在网上火了，短短几天内在其平台上产生了上万次交互，仅次于乔布斯机器人。它可以为有关工作、爱情和运势的问题提供合理的答案。

塔罗牌GPT使用GPT技术和新兴标准将自己标记为合成创作，为越来越关注合成媒体传播的领域提供透明度。

地址：https://app.copilothub.ai/copilots

塔罗占卜GPT可以对有关工作、爱情和算命的问题提供合理的答案，其解释与塔罗牌的含义一致。

该平台还提供其他Copilot工具，包括可以模仿名人，充当英语老师以及为ChatGPT和Midjourney生成提示的工具。

据悉，Copilot Gallery机器人本身不是LLM，而是根据提示工程原理，将用户输入的内容进行加工，再调用LLM的产物。它实际上是调用了ChatGPT接口。

值得注意的是，塔罗牌GPT在准确性和一致性方面优于其他人工智能算命工具，包括ChatGPT，Bard，New Bing和文心一言。该平台的创建者是Tiktok美国分公司的前工程师和设计师，该平台提供各种Copilot工具供用户创建和共享。

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