IBM推出新的企业AI平台 Watsonx

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:IBM 推出了一个名为 watsonx 的新人工智能和数据平台，该平台旨在帮助企业通过可信数据、速度和治理来加速高级人工智能的使用。

据悉，atsonx 包含三个主要组件，分别如下:

Watsonx.ai，旨在帮助 AI 构建者训练、测试、调整和部署传统机器学习和由基础模型提供支持的新型生成 AI 功能。

Watsonx.data 是一种针对受管数据和 AI 工作负载进行优化的数据存储，由管控、查询和开放数据格式提供支持以访问和共享数据。

Watsonx.governance，一个支持可信人工智能工作流程的工具包。

据 IBM 称，前两个组件预计将于7月准备就绪，最后一个会在今年晚些时候推出。

IBM 首席执行官Krishna 将 watsonx 称为“一个开创性的数据和人工智能平台，它将包含机器学习、深度学习和基础模型。”

IBM 还推出了 GPU 即服务，旨在支持 AI 密集型工作负载，并使用 AI 仪表板来测量、跟踪和帮助报告云碳排放量。

另外，IBM宣布了watsonx和生成式AI的新实践，并表示IBM咨询将支持客户的AI部署。IBM还与ML工具开发商Hugging Face合作，允许watsonx.ai库携带数千个Hugging Face开源模型、数据集和库。

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