除了OpenAI和Midjourney，你应该知道的美国10大AI独角兽

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:人工智能（AI）正在迅速成为驱动社会发展的核心技术，美国也一直走在前列。近期，OpenAI和Midjourney这两个新秀频频登上头条，代表着AI蓬勃发展、突飞猛进。此外，许多人工智能领域的优秀企业和领导者正以惊人的速度推进技术进步，为世界带来深刻变化。

纽约人工智能技术协会（NYAITA）近日发布了一份美国人工智能独角兽Top10榜单，既有巨头，也有后起之秀。作为全球金融和科技中心，纽约是美国乃至全球人工智能产业的摇篮。

NYAITA 是纽约市政府根据其科学技术委员会的指示批准的非营利组织。该协会旨在联合本市人工智能相关科技企业和事业单位。本文将跟大家分享美国Top10AI独角兽背后的优秀企业，让你对AI发展有更敏锐的认识!

OpenAI

https://openai.com/

OpenAI是由多位知名人士共同创立的非盈利组织，旨在推动人工智能技术的发展和应用。2023年，OpenAI成为市值290亿美元的超级独角兽，用GPT-4永远改变了世界。

Midjourney

https://www.midjourney.com/app/

Midjourney 是 David Holz 于2021年8月创立的文本转图片领域的领导者，当时只有11名全职员工，其基于订阅的商业模式，在尚未筹集任何资金的情况下实现了10亿美元的年收入。

Jasper

https://www.jasper.ai/

在 ChatGPT 之前，Jasper 曾经是领先的“AI 文本生成”工具。它用于编写视频脚本、广告文案、电子邮件和其他重复性文本工作。

该团队在第一年只有9人，但在10个月内扩大到160人。据 The Information 报道，预计年收入将超过6000万美元。同年10月，在 Coatue 参与了 Insight Partners 和 Bessemer Venture Partners 的8500万美元 A 轮融资后，Jasper 成为史上发展最快的独角兽之一。

Character AI

https://beta.character.ai/

据 The Information 报道，Character AI 目前正在寻求融资2.5亿美元。该公司基于 LaMDA 的神经语言模型创建了一个网络聊天机器人应用程序，该模型生成类似人类的文本响应并参与上下文对话。简而言之，用户可以与虚拟聊天机器人聊天，任何人都可以与虚拟角色交谈，例如唐纳德特朗普或埃隆马斯克等等。

Stability AI

https://stability.ai/

Stability AI 是 Stable Diffusion（流行的文本到图像模型）背后的创业公司，去年10月宣布它已经筹集了1.01亿美元的资金，由 Coatue、Lightspeed Venture Partners 和 O'Shaughnessy Ventures 领投。本轮融资后，Stability AI估值10亿美元。

Anthropic

https://www.anthropic.com/

Anthropic 是一家 AI 初创公司，去年在 AIGC 炒作期间从谷歌的云部门获得了3亿美元的投资，获得了10% 的股份。估值接近50亿美元，成为继OpenAI之后该领域的第二只独角兽。

Inflection AI

https://inflection.ai/

Inflection AI是一家通用建模领域的民营企业。作为一家机器学习初创公司，它开发了多种神经网络，优化自然语言文本处理，为人工智能与人类交互提供一站式解决方案。在去年的 CNBC 简介中，苏莱曼表达了他希望构建能够简化人与机器交流的产品，使用人工智能帮助人类与计算机“对话”。他声称 Inflection 正在开发新技术，最终将使任何人都能使用简单的语言与计算机对话。

Adept AI

https://www.adept.ai/

Adept AI 于去年4月由首席科学家 Ashish Vaswani 和首席技术官 Niki Parmar 以及现任首席执行官 David Luan 共同创立。他们专注于创造基于类似于文本生成工具的核心技术的机器人，估计市场价值在10亿美元左右。Luan表示，Transformer及其应用是现代史上迈向通用智能的最大一步;但真正的通用智能需要改造能够行动的机器人——而不仅仅是读或写代码。在 Adept，他们正在训练一个模型来使用当今所有的软件工具和 API。

JUNLALA

https://Junlala.ai

JUNLALA成立于2016年，总部位于硅谷，是一家专注于打造前沿AI算法和产品的知名人工智能公司。其新推出的产品JunLaLa.AI结合了AI绘画和AI对话——一款可以解决用户所有需求的应用。强大的硅谷神秘科学家背景，让人期待它接下来的表现。

Hugging Face

https://huggingface.co/

Hugging Face 是一家活跃的 AI 初创公司，由于其 Transformers 模型库和强大的社区而在早期获得关注。

它目前在 GitHub 上拥有近135，000个预训练模型，贡献者超过1，660人。该平台拥有81，000颗星和18，000个分叉，吸引了54，000名用户。平均每天有超过50，000人从 Hugging Face 下载模型。

人工智能产业正在快速发展，各家企业争夺技术和市场份额，人工智能迎来又一个黄金时代。相信这些企业会在这个时代大放异彩。人工智能带来的变革浪潮将对政治、经济和社会产生深远影响。在这个变革的过程中，抓住人工智能机遇的领导者将推动人类文明向前发展。

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