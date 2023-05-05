Google 扩展测试计划将 Gmail 和 Docs 生成式 AI 带给 10 倍以上的受信任测试人员

站长之家(ChinaZ.com) 5月5日消息:三月下旬，Google开始让公众测试Gmail和Docs的生成式AI。现在，它正在大幅扩展「受信任的测试者」计划。

今天，Google表示正在将生成式AI能力的「受信任的测试者」计划扩展「超过10倍」。该计划名为「GoogleWorkspace中的实验室」，目前仅适用于被邀请的美国英语测试者。

在移动设备上，你将看到一个浮动操作按钮（FAB）；而网络版本则出现了一个新的「帮我写」按钮在底部工具栏中。无论哪个选项，它们都会打开一个紫色的文本框，让你输入提示。谷歌建议用户：

至少使用6个单词。为了获得更好的结果，请考虑在提示信息中包含收件人、主题和你想传达的语气。例如：「为孩子的老师道歉，解释缺席原因。」

一旦生成，你可以「重新创建」或「精细调整」，并提供四个选项：

正式化：让草稿更正式。 详细阐述：添加细节来扩展文本。 缩短：缩短草稿。 我手气不错：使用创意细节更新草稿。

在GoogleDocs中，「帮我写」按钮可以显示为大型药丸或文本区域左侧。Google建议用交互方式来表达提示信息，而GoogleDocs则提供「汇总」功能：

复制文本。 在左侧点击「Helpmewrite(Labs)」。 写入「summarize」并粘贴文本。

你也可以使用以下选项之一对文本进行重写：

正式化：使文本更正式。 缩短：缩短文本。 详细阐释：添加细节来扩展文本。 重新表达：解释文本的话语。 自定义：你还可以编写自己的提示信息以进一步完善文本。

在Gmail和GoogleDocs的生成式AI中，用户可以评价建议的好坏，后者提供几个反馈选项。

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