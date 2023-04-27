工程师将 ChatGPT 和机器狗 Spot 结合起来 以增强沟通能力

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日消息:在人工智能和机器人越来越流行的世界里，看到工程师如何推动界限，找到使这些机器更有用的新方式，总是非常令人兴奋的。这正是 Santiago 通过将 ChatGPT 与 Boston Dynamics 的机器狗 Spot 结合起来所做的。

乍一看，机器狗使用 AI 模型与人类进行通信可能看起来像是从科幻电影中来的，然而，这种技术的创新实际上是为了使机器狗执行复杂任务更高效。

ChatGPT 是由 OpenAI 开发的强大的 AI 模型，可以根据用户输入生成连贯有意义的文本。Santiago 已经整合了谷歌的文本到语音技术，使得用户可以通过语音向 Spot 问问题，而 Spot 可以使用 ChatGPT 实时回答问题。结果是一个能够解释问题、解析文档并形成答案的机器狗。

在 Santiago 发布的一个视频中，我们可以看到 Spot 回答有关其电池电量、任务细节等问题。更令人感到可爱的是，Spot 甚至可以通过点头或摇头来表示是否可以回答一个问题。

但是，Santiago 为什么要进行这个项目呢？据了解，机器狗每天都在运行自动化任务，每个任务都使用一个长而难以理解的配置文件，只有技术人员才能理解。此外，在每个任务之后，机器狗会收集大量的数据，但没有简单的方法可以随时查询所有这些数据。这就是 ChatGPT 发挥作用的地方，使得更容易理解配置文件并查询数据。

然而有些人可能会对将 AI 整合到机器人中感到紧张。将机器人使用 AI 模型与人交流的想法可能会让人想到机器人已经对他们的创造者发起了叛变的反乌托邦未来。但就目前而言，我们只是为了让使用机器狗的实际工作更加高效。

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