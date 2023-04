美国法院驳回计算机科学家对AI生成专利的诉讼

站长之家(ChinaZ.com)4月25日 消息:当地时间周一,美国最高法院拒绝审理计算机科学家 Stephen Thaler 对美国专利商标局拒绝为其人工智能系统创造的发明颁发专利的质疑。

Thaler 创立了 Imagination Engines Inc,这是一家位于密苏里州圣查尔斯的先进人工神经网络技术公司。根据 Thaler 的说法,他的 DABUS 系统是 Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience 的缩写,它完全独立地为饮料架和应急灯信标创建了独特的原型。

美国专利商标局和弗吉尼亚州的联邦法官以DABUS不是人类为由拒绝了他的发明专利申请。以专利为重点的美国联邦巡回上诉法院去年维持了这些决定,并表示美国专利法明确要求发明人必须是人类。

Thaler 则表示,人工智能正被用于从医学到能源等领域的创新,拒绝人工智能生成的专利“削弱了我们的专利制度的能力

Thaler 还在英国、南非、澳大利亚和沙特阿拉伯等其他国家申请了 DABUS 专利,但收效甚微。此前,他还对美国版权局拒绝对其 AI 创作的艺术作品进行版权保护的决定提出质疑。

美国最高法院驳回塞勒上诉的决定意味着,人工智能生成的发明将不会在美国获得专利。该裁决可能会对人工智能在创新和技术进步中的应用以及该领域的投资产生影响。

(举报)