五一西湖游客量将突破60万 杭州“堵”字当头

2023年的五一假期即将来临，而杭州的西湖景区或将人满为患，据大数据显示，今年五一期间全国出游人数将呈井喷之势，而杭州又是最热门的目的地之一，据预测，西湖景区游客量峰值或将突破60万人。

然而，治堵千万条，效率第一条，治堵关键在于以最少的车辆运送最多的乘客。为了保障市民群众的出行便利，西湖景区可借鉴其他城市的做法，采取限行、预约等措施，以应对五一假期景区交通治堵。

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