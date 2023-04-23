受 ChatGPT 强势推动 英伟达市值不到四个月增加 3290 亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 4月23日消息:英伟达市值在不到四个月的时间内暴涨 3290 亿美元，这家芯片制造商凭借其人工智能能力的前景成为了该领域的领导者。

去年，由于芯片和 GPU 的需求较慢，加上中美之间的半导体贸易争端，该公司及其股东遭受了噩梦般的滑铁卢。现在，英伟达的人工智能能力令人看好，并且这一能力已经帮助其几乎赚回了去年失去的所有市值。该股去年下跌了 50.3%，市值蒸发了 3640 亿美元。自 2023 年至 4 月 19 日，该股已经上涨了 94.3%，英伟达增加了 3290 亿美元的市值，总市值接近 6900 亿美元。

一款名为 ChatGPT 的人工智能聊天机器人于去年 11 月发布，未来，由生成式人工智能开发的编程、写作、创作音乐和娱乐以及互联网搜索等应用可能会改变工作方式。

英伟达的核心业务包括图形处理器和为人工智能目的创建的软件。多位分析师看好英伟达的发展前景。据汇丰银行的分析称，英伟达的人工智能芯片的售价可比游戏芯片的价格高出 10 倍至 20 倍，这使得其具有比英特尔、美光科技和 AMD 等竞争对手更大的优势。

预测英伟达在 2024 财年可占据到 90% 的市场份额。总体来看，华尔街对英伟达的表现仍然看涨，近 70% 的投资者给出了买入或类似评级。多名分析师也对该公司的人工智能软件工具以及开发环境表达了支持，并在未来的增长前景上看好该股的表现。

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